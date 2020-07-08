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Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye giriş yasakladı

Bir süre önce uzmanların pandemiyle kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını ifade etmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesine siyah maskeyle girişler yasaklandı.

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Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de denetimler aralıksız olarak devam ederken, devlet hastanesinde de bir dizi önlemler alındı.

Salonda bulunan stantta sağlık görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçülüp, dezenfektan tutulduktan sonra içeri alınıyor. Hastanenin yeni aldığı karar doğrultusunda ise siyah maske ile girişlerin yasaklandığına dair vatandaşlar bilgilendirildi.

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise hastanenin resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını belirterek, hastanenin bazı noktalarına ise ilgili afişleri astıklarını ifade ettiler. 

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