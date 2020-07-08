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Kütahya'da Hint keneviri operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA Merkez, Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda bin 280 kök kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kütahya il merkezi, Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde tespit edilen 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği de bulundu

3 şüpheliye ait evde ve merkeze bağlı Çubukiçi köyüne ait ormanlık alanda 6 ayrı noktada bin 280 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Şüpheliler tahkikat evraklarının tamamlanmasını müteakip mahkemeye sevk edildi.

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