Son dakika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye ve Libya açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya Libya'da acil ateşkes için çalışıyor" dedi.

İki isim telefonda görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye ve Libya’yı konuştu. Taraflar Suriye ve Libya’daki durumun yanı sıra iki ülkenin askeri kurumları arasındaki işbirliği ile ilgili konuları ele aldı.