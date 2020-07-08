1. sınıflar hangi tarihte okula başlayacak MEB eğitim takvimi 2020-2021

1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak ve 2020-2021 yılında okullar ne zaman açılacak soruları gündemde. MEB yeni eğitim takvimi yayınlandı. Okullar 31 Ağustos'ta eğitim öğretime başlayacak.. Peki okul kayıtları ne zaman başlayacak, kaç yaşındaki çocuklar ilkokula başlayacak?

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Okul kayıtları ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin gündemindeydi ve MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlandı. Okullar 2020-2021 yılında 31 Ağustos'ta başlayacak. Yıl içinde 2 kez yapılan 1 haftalık ara tatilin birincisi 16-20 Kasım arasında ikinci ara tatil ise 12-16 Nisan arasında yapılacak. 2020-2021 eğitim yılı yarıyıl tatili ise 25 Şubat-5 Şubat arasında yapılacak.

Peki 2020-2021 eğitim takvimine göre bu sene okullar ne zaman açılacak, bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler...

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU: Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır