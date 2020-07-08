Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Derrick Williams, Valencia ile anlaştı
Valencia Basket, gelecek sezon için Derrick Williams'la anlaştıklarını resmen açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü devam ediyor. Obradovic ve Datome'nin ayrılığından sonra bir dönem daha sona erdi.
Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Derrick Williams, Valencia Basket'e transfer oldu. Fenerbahçe Beko, Valencia'nın anlaşmaya vardığını açıkladığı Derrick Williams için teşekkür mesajı yayınladı.
Her şey için teşekkürler @DWXXIII!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 8, 2020
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