BIST 119.616
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 397,65
HABER /  FENERBAHÇE
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Derrick Williams, Valencia ile anlaştı

Valencia Basket, gelecek sezon için Derrick Williams'la anlaştıklarını resmen açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü devam ediyor. Obradovic ve Datome'nin ayrılığından sonra bir dönem daha sona erdi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Derrick Williams, Valencia Basket'e transfer oldu. Fenerbahçe Beko, Valencia'nın anlaşmaya vardığını açıkladığı Derrick Williams için teşekkür mesajı yayınladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı? Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama
ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
ÖSYM, 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak
Polise hakaret Yarbay'a kötü haber! Senin maaşın ederin kaç para demişti
Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli kendini böyle savundu
Bakan Soylu 'Haydi' uygulamasını anlattı: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sonuçları 2020 MEB ne zaman açıklanır?
İstanbul canlı kurbanlık fiyatları hisse kaç paradan başlıyor?
İbrahim Kalın'dan çok konuşulacak Libya açıklaması!
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Covid-19 ölümü
Son dakika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye ve Libya açıklaması!
Jale Aylanç oynadığı dizi ve filmler hangisi? Jale Aylanç filmografisi
Yorumlar