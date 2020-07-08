Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Derrick Williams, Valencia ile anlaştı

Valencia Basket, gelecek sezon için Derrick Williams'la anlaştıklarını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü devam ediyor. Obradovic ve Datome'nin ayrılığından sonra bir dönem daha sona erdi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Derrick Williams, Valencia Basket'e transfer oldu. Fenerbahçe Beko, Valencia'nın anlaşmaya vardığını açıkladığı Derrick Williams için teşekkür mesajı yayınladı.