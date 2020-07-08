Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı

Sol Partili İlayda Kocabaş, bir parti yetkilisinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ancak konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddİa ederek partiden ayrıldığını duyurdu.

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Taciz iddiasını sosyal medya hesabından duyuran İlayda Kocabaş, İstanbul il örgütünün olayı kapatmak için uğraştığını belirterek, "Ben ısrarcı olunca merkez adım atacağını söyledi. Şimdi pandemi bahane edilerek oyalanıyorum. Halbuki kongrelerini yapabildiler" ifadelerini kullandı.

"Defalarca tehdit edildim"

Ataerkinin her yerde kendine yer bulabildiğini vurgulayan Kocabaş, defalarca tehdit edildiğini belirterek, “Göstermelik laflar edilmesini istemiyorum artık. Atacağınız her adımda bunu bilmenizi isterim. ‘Benden daha önemli olduğu için’ bir erkeği kolladılar bunu unutmayın" tepkisini gösterdi.

"Parti avukatları telefonlarıma çıkmadı"

Tam olarak ne yaşandığını anlatmak istemediğini söyleyen Kocabaş, "Sadece artık söylemek istedim. Bilin istedim. Elbette benim yanımda olan değerli insanlar da oldu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Söyleyeceğim başka bir şey yok" paylaşımını yaptı.

Partiden ayrıldığını da duyuran Kocabaş, devam eden paylaşımlarında çok sayıda kadının daha başka parti ve örgütlerde benzer saldırıları yaşadığını vurgulayarak, parti avukatlarının her şeyi bildiği halde aylarca telefonlarına cevap vermediğini öne sürdü.

Sol Parti İstanbul İl Örgütü'nden açıklama

Sol Parti İstanbul İl Örgütü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili disiplin kurulunda soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, konunun partiye duyurulmasının ardından 29 Mart'ta disiplin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Pandemi koşullarını dikkate alarak, sürecin uzaması ihtimaline karşı; kadın beyanını esas alarak 17 Nisan 2020 tarihinde ilgili kişinin, 'partideki tüm görevlerinden alınması' ve bu karrın disiplin süreci sonuna kadar devam etmesi yönündeki tedbir kararı almış ve bu karar taraflara iletilmiştir. Disiplin süreci nihai kararı vermek üzere devam etmektedir" denildi.

Sol Parti, 2019 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) olan ismini Sol Parti olarak değiştirmişti.

"Görevden aldık dediniz ama fiilen görevde"

Partinin açıklamasına sosyal medya hesabından cevap veren Kocabaş, sürecin aylardır sonuçlandırılmadığını belirterek, "Çok değerli üyelerinizin hala kol kola faille dolaşıyor olması samimi olmadığınızın göstergesi. Beni susturmak için görevinden aldık dediniz, fiilen görevlerine devam ettiğini biliyoruz. Utanmanız olsun" diye yazdı.