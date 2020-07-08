BIST 119.578
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 399,79
HABER /  YEREL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Banka müdürünün testi pozitif çıktı 3 çalışan karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Abone ol

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin müdürü S.D. koronavirüs belirtilerinin ardından hastaneye giderek test yaptırdı. 

Covid-19 testi pozitif çıkan S.D., hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Banka dezenfekte edilirken, S.D. ile aynı katta çalışan 3 personel, evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi, başka bölgeden görevlendirilen müdür ile hizmet vermeye devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İclal Dağcı 15 yaşında 5 dil daha öğrendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir sigara skandalı daha! Henüz 2 yaşında...
Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!
Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı
AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?
Fatih Terim’den şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'da Twitter programı
Şile otoyolundaki feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Samsun'da annesinin ayağını kıran şahıs için mahkeme kararını verdi
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı
Üsküdar sahilinde çekirdek yemenin cezası belli oldu
Tamar Öner kimdir yaşı kaç Can Tanrıyar ile evleniyor
Yorumlar