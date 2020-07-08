Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İclal Dağcı 15 yaşında 5 dil daha öğrendi
15 yaşındaki İclal Dağcı okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dillerinin yanı sıra, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar vererek bugüne kadar Arapça ve İngilizceden sonra Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşmaya başladı.
En son öğrendiği ve yaklaşık 1 ayda öğrenmeyi başardığı İspanyolca, Dağcı'nın öğrendiği 5. dil oldu. Dağcı bir süredir de Almanca ve Rusça öğrenmeye çalışıyor. İclal Dağcı, dil öğrenmek üzerine Youtube'da videolar da yayınlayarak ve çeşitli sosyal medya platformlarında düzenlenen canlı yayınlara katılarak dil öğrenmeye çalışan öğrencilere destek oluyor, kendi kendine dil öğrenme yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. En son videosunda Dağcı, bir ayda kendi kendine nasıl İspanyolca öğrendiğini de İspanyolca anlattı.
AA muhabirine konuşan Dağcı, küçüklüğünden beri dil öğrenmeye ilgi duyduğunu ve bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü, deneyimlerini insanlarla paylaşmak için Youtube kanalında çeşitli projelerine devam ettiğini belirtti. Dil öğrenme serüveni hakkında konuşan Dağcı, "İlkokulda İngilizce öğrenmeye başladım, daha sonra ortaokulda bunun yanına Arapça eklendi. Eğitimini aldığım diller dışında 11 yaşımda kendi başıma Fransızca öğrenmeye başladım. Bunun ardından ocak ayında İtalyancaya, mayıs ayında da İspanyolcaya başladım" dedi.
Dağcı, eğitimini aldığı dillerden en kolay İngilizceyi, kendi başına öğrendiği dillerden ise İspanyolcayı en kolay öğrendiğini belirterek, "İspanyolcayı 1 ayda öğrendim. İspanyolcada benim avantajım öğrendiğim diğer dillerle benzer olmasıydı. Daha öncesinde Fransızca ve İtalyanca konuşabildiğim için İspanyolcayı 1 ay gibi bir sürede öğrenmiş oldum. Dil öğrenirken bu süreci hızlandırmamı sağlayan şeyler ise dili günlük hayatta mümkün olduğunca kullanmaya çalışmam" diye konuştu.
Öğrenmek istediği dil seçimi hakkında konuşan Dağcı, "Öğrendiğim dilleri genellikle bilgilerime dayalı olarak seçiyorum. Çünkü bir dili sadece bir kariyer için veya bir sorumluluk için öğrendiğimiz zaman bu aslında bizim için zor bir süreç olabilir. Fakat dili bir şeye ilgi duyduğumuz için veya kültür hakkında öğrenmek için öğrendiğimiz zaman bu aslında bizim için daha eğlenceli bir süreç haline geliyor. Ben de öğrendiğim dilleri daha çok ilgimi çeken coğrafyalardan seçtim. Almanca ve Rusçayı da öğrenme girişimindeyim." şeklinde konuştu.