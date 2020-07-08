Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İclal Dağcı 15 yaşında 5 dil daha öğrendi

Öğrenmek istediği dil seçimi hakkında konuşan Dağcı, "Öğrendiğim dilleri genellikle bilgilerime dayalı olarak seçiyorum. Çünkü bir dili sadece bir kariyer için veya bir sorumluluk için öğrendiğimiz zaman bu aslında bizim için zor bir süreç olabilir. Fakat dili bir şeye ilgi duyduğumuz için veya kültür hakkında öğrenmek için öğrendiğimiz zaman bu aslında bizim için daha eğlenceli bir süreç haline geliyor. Ben de öğrendiğim dilleri daha çok ilgimi çeken coğrafyalardan seçtim. Almanca ve Rusçayı da öğrenme girişimindeyim." şeklinde konuştu.