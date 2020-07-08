BIST 119.578
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 399,79
HABER /  GÜNCEL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Maskesiz polise yakalanan adam bakın ne yaptı?

KONYA'da, polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi kendini tokatladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bugün 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya'da, kentin farklı noktalarında polis tarafından denetim yapıldı.

Polis, maske takmayan kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karanını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı. Denetim sırasında, maske takmadığı belirlenen bir kişi, polislere sinirlenip kendini tokatladı.

Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı
AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?
Fatih Terim’den şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam
15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı? Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama
ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
ÖSYM, 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması
Bağcılar'ı mesken tuttular vatandaşlar artık yaka silkiyor
2020 KPSS ücreti nereye ödenir hangi bankalara ödeme yapılır?
YÖK, üniversitelerin yatay geçiş kontenjan listesi ve takvimini yayımladı
Akın Öztürk'ün emir astsubayına 15 yıla kadar hapis istemi
Zeynep Tandoğan kimdir kaç yaşında? Zeynep Tandoğan babası kimdir?
Yorumlar 2 yorum