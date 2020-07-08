Bir sigara skandalı daha! Henüz 2 yaşında...
Canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın görüntülerinin ardından bir skandal görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez de iki yaşında çocuğun babası olduğu iddia edilen kişi rezil görüntüler paylaştı.Abone ol
Henüz 3 yaşındaki çocuğu sigara içirilen görüntüler konuşulmaya devam ederken bir skandal daha ortaya çıktı.
Mehmet K. isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini paylaştı.
Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.