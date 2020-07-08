BIST 119.578
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 399,79
HABER /  GÜNCEL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Bir sigara skandalı daha! Henüz 2 yaşında...

Canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın görüntülerinin ardından bir skandal görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez de iki yaşında çocuğun babası olduğu iddia edilen kişi rezil görüntüler paylaştı.

Abone ol

Henüz 3 yaşındaki çocuğu sigara içirilen görüntüler konuşulmaya devam ederken bir skandal daha ortaya çıktı.

Mehmet K. isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini paylaştı.

Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!
Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı
AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?
Fatih Terim’den şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam
15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı? Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'da Twitter programı
Şile otoyolundaki feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Samsun'da annesinin ayağını kıran şahıs için mahkeme kararını verdi
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı
Üsküdar sahilinde çekirdek yemenin cezası belli oldu
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Yorumlar 8 yorum