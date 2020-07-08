3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren ve dün gözaltına alınan Betül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLESİ PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Betül A'nın annesi Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Çok pişman. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu.