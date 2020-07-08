BIST 119.578
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 399,79
HABER /  GÜNCEL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren ve dün gözaltına alınan Betül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLESİ PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Betül A'nın annesi Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Çok pişman. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı
AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?
Fatih Terim’den şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam
15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı? Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama
ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne PKK'yı virüse benzetti
Elif Gören eşi kimdir ne iş yapıyor Survivor Elif çocuğu var mı?
Maskesiz polise yakalanan adam bakın ne yaptı?
Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması
Bağcılar'ı mesken tuttular vatandaşlar artık yaka silkiyor
Gülçin Karakaya instagramı kapattı yaşı kaç İbrahim Tatlıses anlattı
Yorumlar 2 yorum