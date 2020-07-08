Samsun'da annesinin ayağını kıran şahıs için mahkeme kararını verdi

SAMSUN'da tartıştığı annesini iterek ayağının kırılmasına sebep olduğu öne sürülen 29 yaşındaki zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Annesinin ayağı kırıldı ablasını darp etti

İddiaya göre, M.G. (53) adlı anne aralarında tartışma çıkan oğlu F.G.'nin (29) kendisini iterek ayağının kırılmasını neden olduğunu belirtti. S.A.(31) adlı genç kadın da olay sırasında kardeşinin kendisine yumruk atarak darp ettiği ileri sürdü. Anne ile kız F.G.'den şikayetçi oldu.

İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekip olayla ilgili F.G.'yi gözaltına aldı.

Cezaevinin yolunu tuttu

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.