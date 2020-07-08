2020-2021 eğitim yılı ara tatil tarihleri ne zaman MEB güncel takvimi

Binlerce veli ve öğrencinin beklediği haber geldi, okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı geldi. Mili Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Şartlar uygun olursa okullar 31 Ağustos'ta açılacak. 2020-2021 yılının ilk ara tatili ise 16-20 Kasım arasında, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat arasında ve 2. ara tatil ise 12-16 Nisan arasında yapılacak.

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2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı takvimi belli oldu MEB okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verdi. Koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan eğitim-öğretim yeni döneme erken başlayacak. Okullar 2020-2021 yılında 31 Ağustos'ta başlayacak. Yıl içinde 2 kez yapılan 1 haftalık ara tatilin birincisi 16-20 Kasım arasında ikinci ara tatil ise 12-16 Nisan arasında yapılacak. 2020-2021 eğitim yılı yarıyıl tatili ise 25 Şubat-5 Şubat arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Şartlar uygun olursa Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alınarak" okulları 31 Ağustos'ta açmayı planladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar kapılarını 31 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açacak.

Mete, birinci dönemin ilk 3 haftasını telafi eğitimi olarak planlandığını söyledi.

BİRİNCİ DÖNEM

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM

İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.

16-20 Kasım arasında

Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitimine ilişkin yayımladığı genelgeye göre, özel okullar istedikleri takdirde 15 Ağustos itibariyle, 3 haftadan az olmamak koşuluyla telafi eğitimine başlayabilecek.