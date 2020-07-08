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Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'daki 250 kişilik işçi alımına 5 bin başvuru

Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki dört hastaneye alacağı 250 işçi kadrosu için 4 bin 911 kişi başvurdu.

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6 Temmuz'da kura ile İstanbul'daki sağlık kuruluşlarına 250 sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirileceğini açıkladı. 250 sürekli işçi kadrosu için 20 katına yakın başvuru yapıldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Bakanlık, 250 işçi alımının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden İstanbul’da bulunan Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yapılacağını da açıkladı. İşçi alımı için dün kura çekimi yapıldı.

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