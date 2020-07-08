Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar: Valilerimize bildiriyorum

"Önemli bir görevimiz daha var, onu da Valilerimize bildiriyorum." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teftiş Kuruluna talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

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“Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu” açılışında önemli açıklamalar Bakan Soylu, "Özellikle Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma konusunda belediyelerin üzerine düşen görevleri yapıp yapmadığını da bu konuda sorumlulukların ne olduğunu da ortaya koyan, yine aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin bildirdiği bir takım olaylarda yerel yönetimlerimizin sorumluluğu yerine getirip getirmediği yönünde denetlemeyi yerine getirecektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Gelibolu’daki orman yangınına değinerek “Her yanan ağaç içimizdeki bir canın eksilmesiydi. Her diktiğimiz ağaç nasıl bize hayat veriyorsa, her dokunduğumuz hayvan bizi kendisiyle bir hissettirebiliyorsa sizin yaptığınız vazife, görev de bilmelisiniz ki Allah’ın kurduğu nizama katkı sağlar.” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

260 personel kurs görecek

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelimiz burada kurs görecekler. Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler.

‘Haydi’ uygulaması Eylül'de

Bu birime ihbar yapabilmek amacıyla ‘Haydi’ uygulamanın yazılımına başlanıldı. Bu uygulamada inşallah en geç Eylül başında hayata geçecek. Bu uygulamayla ilgili daha önce narkotik ihbarlarıyla ilgili geliştirdiğimiz uygulamada olduğu gibi, kadına şiddette kullandığımız yazılımla ilgili Haydi uygulamasıyla cep telefonuna indirdikten sonra sistemimize kaydoluyor.

"İhbarlar benim cep telefonuma geliyor"

Bu esnada özellikle irtibat kurdum tabi hayvan dostlarıyla. Onlar da bana çok ihbarda bulunuyorlar. Bugün onların da ortaya koyduğu hassasiyeti, biraz sonra bahsedeceğim hayvan dövüşü gibi hiç insanımızın yapmaması gereken, bunları neredeyse bir kumar unsuru olarak kullanmak gibi insanlık dışı davranışla ilgili ihbarlar benim cep telefonuma geliyor.

"Teftiş Kuruluna talimatı verdim"

Önemli bir görevimiz daha var, onu da Valilerimize bildiriyorum. Teftiş Kuruluna talimatı verdim. Mülkiye Teftiş Kurulumuz yaptığı teftişlerde kendi teftiş yönetmeliği içerisinde bunu alıyor özellikle Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma konusunda belediyelerin üzerine düşen görevleri yapıp yapmadığını da bu konuda sorumlulukların ne olduğunu da ortaya koyan, yine aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin bildirdiği bir takım olaylarda yerel yönetimlerimizin sorumluluğu yerine getirip getirmediği yönünde denetlemeyi yerine getirecektir.

"Şiddet olayları azaldı"

Ekiplerimizin anında müdahalesiyle olası şiddet olaylarının bir çoğunun önüne geçilmiştir. Önleyici tedbir kararlarında; yani mahkeme kararlarında yüzde 66 yılbaşından bugüne kadar. Koruyucu tedbir kararlarında da yüzde 49 artış olmuştur. Bunun bir devrim olduğunu söylemeliyim. Demek ki sistemin marşına bastık ve sistem işliyor. Doğru adım atarsanız sahadan karşılığını hızlıca alırsınız. Şunu ifade etmek istiyorum.

"Canımız eksildi"

İki gündür Gelibolu’daki yangını hep beraber takip ettik. Defalarca valimizle konuştuk. Orman Bakanımız olay yerindeydi. Her yanan ağaç içimizdeki bir canın eksilmesiydi. Bu kadar açık ve net. Her diktiğimiz ağaç nasıl bize hayat veriyorsa, her dokunduğumuz hayvan bizi kendisiyle bir hissettirebiliyorsa sizin yaptığınız vazife, görev de bilmelisiniz ki Allah’ın kurduğu nizama katkı sağlar. Bu kadar basittir.

Onun yarattıklarıyla hemhal olmak, onun gönlünü yapmaktır. İş bu kadar açık ve net. Onun için suç ve suçlular sadece yaptıklarıyla toplumun nizamını bozmazlar, oluşturdukları iklimle toplumun nizamını bozarlar aynı zamanda. O iklimi kesmek, o iklimi olumluya döndürmek bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Onun için bu attığımız adım hayırlı bir adımdır, güzel bir adımdır, örnek bir adımdır.