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Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 oldu

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te evladıyla eşini koronavirüsten toprağa veren Hasan Akın'ın (78) kaderi de aynı oldu... Hastanede tedavi gören baba bugün sosyal mesafe içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı Hasan Akın'ın ölümüyle 16'ya yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70'i serviste 1'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 71 pozitif vak'anın tedavileri sürüyor.

Sosyal mesafeye uyuldu, tabutla birlikte gömüldü

Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden Hasan Akın’ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla namazı kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.

Ölen evlat, babasını kontrol etmek için gidip yakalanmıştı..

Öte yandan babasının kontrolü için gittiği Ankara’da hastanede koronavirüse yakalanan Alattin Akın (53), yapılan test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 19 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Alattin Akın'ın eşi, annesi ve babası ile bazı aile yakınları da temastan dolayı koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altında olan anne Lütfiye Akın (76) 1 Temmuz’da hayatını kaybettikten sonra 78 yaşındaki baba Hasan Akın’da bugün hayatını kaybetti.

Son 20 günde aynı aileden 3 kişinin Covid-19’dan hayatını kaybettiği Karabük’te, salgın sürecinden bugüne kadar 10 bin kişi PCR testinden geçirildi.

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