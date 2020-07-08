BIST 119.578
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 399,79
HABER /  GÜNCEL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve yürüyüş yapanların çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Duyarlı kişiler ise koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine tepki gösterdi.

Abone ol

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve normalleşmenin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor.

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Sahilde güneşlenenlerin çoğunun sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Sahil bandındaki banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak, yan yana oturanlar olduğu gibi güneşlenenlerin büyük kısmının da maskesinin olmadığı gözlendi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bir sigara skandalı daha! Henüz 2 yaşında...
Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!
Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı
AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?
Fatih Terim’den şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar: Valilerimize bildiriyorum
Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 oldu
2020-2021 eğitim yılı ara tatil tarihleri ne zaman MEB güncel takvimi
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
İran'ı ikinci dalga vuruyor! Son 24 saatteki bilanço çok ağır
Jale Aylanç oynadığı dizi ve filmler hangisi? Jale Aylanç filmografisi
Yorumlar