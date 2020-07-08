Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve yürüyüş yapanların çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Duyarlı kişiler ise koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine tepki gösterdi.

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Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve normalleşmenin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor.

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Sahilde güneşlenenlerin çoğunun sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Sahil bandındaki banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak, yan yana oturanlar olduğu gibi güneşlenenlerin büyük kısmının da maskesinin olmadığı gözlendi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti.