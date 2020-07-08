BIST 119.578
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 399,79
HABER /  YEREL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Niğde'de yaşlı adam 18'lik gençlerin çıkamayacağı ağaca tırmandı

Demirören Haber Ajansı

NİĞDE’de, parkta yanında getirdiği yastıkla ağaca çıkan Hikmet Onat (67), şaşkın bakışlarla kendisini izleyen vatandaşlara şiir okudu. Bölgeye gelen polisleri görünce ağaçtan inen Onat, parkta oturacak bank bulamadığı için ağaca çıktığını belirtti.

Abone ol

Dinlenmek için kent merkezindeki Şadırvan Parkı'na gelen Hikmet Onat, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için bankların kaldırıldığı için, oturacak yer bulamadı. Bunun üzerine Hikmet Onat, yanında getirdiği yastığıyla ağaca tırmandı.

Onat'ı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Bu sırada Hikmet Onat, ağacın altında, şaşkın bakışlarla kendisini izleyen vatandaşlara şiir okudu. Gelen polislerin isteği üzerine Hikmet Onat, ağaçtan indi. 

"Yastığımı da getirdim ama.."

Sıcaktan bunaldığı için ağaca tırmandığını kaydeden Onat, "Kayseri’den geldim. Oturacak yer bulamadığım için ağaca çıktım. Yastığımı da getirdim ama dallar küçük olduğu için uyuyamadım’’ dedi.

Polis ekipleri, yaşlı adama uyarıda bulunduktan sonra parktan ayrıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs yok galiba! Bu kadarına pes Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şile'de su kuyruğunu fotoğraflayan kişi konuştu
Bir sigara skandalı daha! Henüz 2 yaşında...
Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!
Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı
AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'nın yeni Başbakanı Castex tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu
Kimya sektöründe ihracat şampiyonluğunu ilan etti
Türk-İş’ten siyasi partilere ve köşe yazarlarına kıdem tazminatı mektubu!
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in annesi kimdir?
Yorumlar