MSB duyurdu! PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi
Şırnak’ta, PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmalarını engellemek için tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama!Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta, PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmalarını engellemek için tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hain terör örgütü, PKK’nın Şırnak bölgesindeki yol yapım çalışmalarını engellemek için yola tuzakladığı uzaktan komutalı EYP düzeneği, METİ Timimiz tarafından tespit edilerek imha edildi" denildi.