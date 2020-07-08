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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağıyla ilgili "Okulların 31 Agustos'ta açılabilmesi için herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması şart" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların belirtilen tarihte açılıp açılmayacağı merak konusu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü ve açıklamalarını Twitter sayfasında paylaştı.

Işık, "Az önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la konuştum, "Okulların 31 Agustos'ta açılabilmesi için herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması şart" dedi." ifadelerine yer verdi.

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