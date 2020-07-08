Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili önemli açıklama

Şile'de su kuyruğunu fotoğraflayan kişi konuştu

Bir sigara skandalı daha! Henüz 2 yaşında...

Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!

Sol Parti'de cinsel saldırı skandalı! Kadın partili 'olayı kapatıyorlar' deyip bombaladı

İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı iddiası yalan çıktı

AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?