MHP'li Feti Yıldız'dan ilginç 'Çoklu baro' açıklaması: Bu tam bir Vegas mantığı

'Çoklu baro' tartışmalarına değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "48 bin 750 üyesi bulunan İstanbul Barosu'nda 8 bin oy alan başkan seçildiği gibi üst kurul delegelerinin de tamamını almaktadır. Bu tam bir Vegas mantığıdır. Yani bir fazla alan masanın tamamını alır" sözleriyle teklifi savundu.

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MHP'li Feti Yıldız, baro başkanlarının karşı çıktığı, Adalet Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak olan 'Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kanun teklifine ilişkin itirazlarını eleştiren Yıldız, "Kanun teklifinin MHP ve AKP tarafından kin ve otoriter bir anlayışla hazırlandığı, bir tepkinin sonucu olarak huzura getirildiği iddiaları doğru olmadığı gibi, milletvekillerine yapılan büyük bir saygısızlık ve iftiradır” tepkisini gösterdi.

"Bu, tam bir Vegas mantığıdır"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki avukatlar ile barolar arasındaki ilişkinin 'baroya kayıt olmaktan ve aidat ödemekten' ibaret olduğunu savunan Yıldız’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İstanbul Barosu'nda 48 bin 750 avukat bulunmaktadır. Bu avukatların yarısından fazlası baro seçimlerinde oy kullanmamaktadır. Baro yönetimlerinin avukatları temsil oranı oldukça düşüktür. 48 bin 750 üyesi bulunan İstanbul Barosu'nda 8 bin oy alan aday başkan seçildiği gibi, üst kurul delegelerinin de tamamını almaktadır.

Bu, tam bir Vegas mantığıdır. Yani bir fazla alan, masanın tamamını alır.

Bunun demokratik temsille uzaktan yakından alakası yoktur. Bu avukatların çok büyük kısmının ise baroyla herhangi bir ilgi ve irtibatı da bulunmamaktadır. Sorsan baronun yerini bile söyleyemezler.

"Barolarda demokratik temsil yok"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve İstanbul Barosu Başkanı başta olmak üzere birçok baro başkanı, barolarda demokratik temsilin olmadığını kabul etmektedir. Baroya hakim olmuş küçük bir grup, meslek dayanışmasından ziyade belli bir partinin yan kuruluşu gibi siyaset yapmaktadır.

Barolar siyasi parti gibi faaliyet göstermekte, baro başkanları da siyasi partinin il başkanı gibi açıklamalar ve siyaset yapmaktadır.

"Vekiller teklifin kanunlaşmasını sağlayacak"

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri, saatlerce aynı şeyi tekrarlamış, toplantıları uzatmak için yanlarında getirdikleri ansiklopediden bazı bölümleri saatlerce okumuşlardır. Adalet Komisyonu'ndan geçen kanun teklifi görüldüğü kadarıyla bugün, Genel Kurul'a getirilecek ve bu engellemeler burada da tekrarlanacaktır. Türk milletinin yani milli iradenin temsilcisi olan milletvekilleri bu oyunları bozacak ve teklifin kanunlaşmasını sağlayacaktır.