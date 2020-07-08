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Aksaray'da gideceği yönü şaşıran görme engelliye polis yardım etti

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY’da görme engelli Ali Kuş, hasta ziyaretine giderken yolunu şaşırınca durumu fark eden polis ekiplerince ekip otosuna alınarak gideceği yere bırakıldı.

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Görme engelli Ali Kuş, baston yardımıyla hastanedeki bir yakınını ziyaret etmeye giderken Minarecik Mahallesi meydanında gideceği yönü şaşırdı. Bu durumu fark eden polis ekipleri de görme engelli Ali Kuş’u, yoldan kaldırımın üzerine çıkardı. Ardından da polis aracına bindirip gideceği yere götürdü. 

"Allah razı olsun, yardım etmesi çok mutlu etti"

Ali Kuş, ''Yolumu kaybettim. Polis ekipleri de devriye geziyormuş, bana nereye gideceğimi sordu. Ben de hastaneye bir yakınımı ziyarete gideceğimi, söyledim. Beni ekip aracıyla götüreceklerini söylediler. Allah razı olsun. Sıcakta bana yardım etmesi beni çok mutlu etti” dedi.

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