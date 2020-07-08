Polise hakaret Yarbay'a kötü haber! Senin maaşın ederin kaç para demişti

BURSA'da geçtiğimiz aylarda trafikte görevini yapan polis memuruna “Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?” diye hareketle savuran yarbay hakkında, 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Geçtiğimiz aylarda Bursa'nın Karacabey ilçesinde, trafikte rutin uygulama yapan polise hakaret eden Yarbay'a kötü haber... Yarbay M.M. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Askeri hastanede görevli olduğu öğrenilen Yarbay, polis memuruna “Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?”şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

Olay nasıl olmuştu?

Olay, 31 Mart günü saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk yasağını denetlemek için otoyol gişelerinde polis ekiplerince uygulama noktası kuruldu. Kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunup, ‘Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?’ diye sordu. Bunun üzerine M.M., polis ekiplerine kendisinin tabip yarbay olduğunu söyleyerek, uygulama noktasından direkt geçmek istedi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu belirten sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

Yarbay M.M., bir polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" dedi. Polis memuru da "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" ifadelerini kullandı.

Tartıştığı polis memurunun amiri konumunda bulunan komiser yardımcısına da bağıran M.M., "Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor. Bana yapmıyor" dedi. M.M., tartışmanın ardından otomobiliyle gişeler bölgesinden ayrılarak, yoluna devam etti.

Askeri hastanede görevli

Tabip yarbay M.M.’nin, Okmeydanı'nda eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yaptığı belirtildi.

Dava açıldı

Tartışma anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hazırlanan iddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca ‘hakaret, tehdit’ suçlarından Tabip Yarbay M.M. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.