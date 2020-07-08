Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!

Son dakika haberine göre, Van Gölü’nde 13 kişinin öldüğü ve içinde 55 kişinin olduğu düşünülen batık tekne bulundu. Ekipler bugün 107 metre derinlikte batan tekneye ulaştı.

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Günlerdir arama çalışmaların devam ettiği Van Gölü'ndeki kayıp tekneye ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İçinde 55 kişinin olduğu değerlendirilen ve şimdiye kadar 13 göçmenin öldüğü tekne bulundu.

107 metre derinlikte tespit edildi

Deniz Kuvvetleri'nden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı tarandı. Tekne gölün 107 metre derinliğinde bulundu.

Tekne çıkarılacak

Van Valiliği, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır." açıklamasını yaptı.

Olay nasıl yaşandı?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.