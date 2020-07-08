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BDDK'nın kararını değerlendiren Bakan Albayrak: Büyümemize ivme katacak

BDDK'nın bankalara yaptığı ''Kredi öteleme talepleri karşılanmalı'' çağrısını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Hedeflere ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak'' ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal kurumlara yaptığı bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılaması gerektiği çağrısını çağrısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Büyümemize ivme katacaktır"

Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.

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