Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

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Riva'da yapılan toplantının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi belli oldu. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un kozlarını paylaşacağı karşılaşmada kupa 29 Temmuz'da sahibini bulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu, "Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verdi.