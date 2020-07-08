BIST 118.713
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 400,11
HABER /  SPOR
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Abone ol

Riva'da yapılan toplantının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi belli oldu. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un kozlarını paylaşacağı karşılaşmada kupa 29 Temmuz'da sahibini bulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu, "Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih ve yabancı kuralı belli oldu
Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!
BDDK'nın kararını değerlendiren Bakan Albayrak: Büyümemize ivme katacak
Altın fiyatında yeni rekor! 400 TL'yi gördü
MHP'li Feti Yıldız'dan ilginç 'Çoklu baro' açıklaması: Bu tam bir Vegas mantığı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı
Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı
Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Şanlıurfa'da genç kız oyunculuk hayaliyle evden kaçtı başına gelmeyen kalmadı
Muharrem ayı ne zaman başlıyor ilk gecesi kılınacak namaz?
Yorumlar