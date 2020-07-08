BIST 118.713
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 398,89
HABER /  GÜNCEL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Koronavirüs kavgasında doktoru darp ettiler

Ardahan'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hastanın yakınları başhekim yardımcısını darp etti. Kavganın nedeni ise hazırlanan ön raporda bulaşıcı hastalık yazması!

Abone ol

ARDAHAN'da Kovid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden 72 yaşındaki hastanın yakınları, ölüm raporunda Kovid-19 yazmadığı iddiasıyla Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul’u darp etti.

Olay Ardahan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Kovid-19 teşhisiyle hastanede yatan ve ismi açıklanmayan 72 yaşındaki bir hasta bugün yaşamını yitirdi. Cenazeyi almak için hastaneye gelen ölen kişinin yakınları, ön ölüm raporunda, ‘bulaşıcı hastalığa bağlı doğal ölüm’ ibaresini görünce Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'a ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmadığını sordu.

"Siz gerçekleri saklıyorsunuz"

Dr. Tuğrul'un, ön ölüm raporunda prosedür gereği Kovid-19 yazılmadığını, son raporda yazılabileceğini söylemesi üzerine ölen kişinin yakınları "Siz gerçekleri saklıyorsunuz" diyerek küfürler savurarak cep telefonu fırlattı. Kafasına cep telefonu isabet eden Dr. Tuğrul, servise alınarak tedavi edildi. Başhekim Yardımcısı Tuğrul, hasta yakınından şikâyetçi oldu.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sağlık-Sen İl Temsilcisi Selçuk Recepoğlu, "Bugün öğle saatleri üzerine yoğun bakım hastalarımızdan biri hayata veda etti. Hasta yakınları Başhekim Yardımcımız Oğuzhan Tuğrul’a bulaşıcı olan doğal ölüm olan hasta raporunu görmeyip, ‘neden Kovid-19 yazmamış, siz ölümleri saklıyorsunuz’ diyerek çeşitli ithamlarda bulunarak hem sözel, hem de fiziksel şiddet uygulamıştır. Bu olay bizi derinden üzmüştür. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için daha fazla caydırıcı cezalar verilmesini talep ediyoruz" dedi. (DHA)

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Temmuz 2020)
Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih ve yabancı kuralı belli oldu
Polise hakaret Yarbay'a kötü haber! Senin maaşın ederin kaç para demişti
ÖNCEKİ HABERLER
Olympiakos Galatasaraylı Harrison'ı kadrosuna kattı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı
Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı
Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Şanlıurfa'da genç kız oyunculuk hayaliyle evden kaçtı başına gelmeyen kalmadı
İstanbul canlı kurbanlık fiyatları hisse kaç paradan başlıyor?
Yorumlar 1 yorum