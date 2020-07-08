Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Sivas'taki maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 68'de Afriyie Acquah kaydetti. Yeni Malatyaspor ligde 2 maç (1 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazandı. Kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde eden Yeni Malatyaspor puanını 32'ye çıkardı. Sivasspor'un düşüşü ise sürdü. Ligde 4 maçtır kazanamayan; bu süreçte 2 yenilgi, beraberlik alan Sivasspor 54 puanda kaldı.Abone ol
11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.
41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.
67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.
82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.
Mücadele BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor: 0 - 1 :Yeni Malatyaspor
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 75 Skuletic), Fatih Aksoy (Dk. 46 Kone), Cofie (Dk. 83 Djerler), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Fernando), Yatabare (Dk. 83 Yasin Öztekin)
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın (Dk. 90 Kjartansson), Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım (Dk. 90 Fofana), Donald (Dk. 63 Walter), Gökhan Töre (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Hafez, Umut Bulut
Gol: Dk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe, Dk. 85 Farnolle, Dk. 90+9 Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)