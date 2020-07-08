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Trabzonspor Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 62'ye, Antalyaspor ise 38'e çıkardı. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Trabzonspor 2 puan bırakırken; Başakşehir ile arasındaki puan farkı bitime dört hafta kala 4'e çıktı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ufuk Akyol'un 8. dakikada penaltıdan attığı golle geriye düşen bordo-mavililer, Jose Sosa'nın 15 ve 43. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle devreye 2-1 önde girdi. 66. dakikada sahneye çıkan Yekta Kurtuluş da maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 62 puanlı Trabzonspor, lider Başakşehir'le puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı. Antalyaspor ise puanını 38'e yükseltti.

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