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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih ve yabancı kuralı belli oldu

Merakla beklenen Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi. TFF, son günlerde çok konuşulan yabancı kuralı hakkında da kararını verdi.

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu. Futbol zirvesinden 12 Eylül tarihi çıktı.

Karar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliğinin 5 saati aşan toplantısında alındı. Buna göre; 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

31. hafta maçlarının oynandığı bu sezon ise 26 Temmuz tarihinde sona erecek.

Yaz transfer döneminin Ağustos'un ilk haftasında başlayıp, Ekim ayının ilk haftasında sona ermesi planlanıyor.

Yabancı kuralı nasıl olacak?

Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı da belli oldu. Son günlerde çok konuşulan 'yabancı kuralı' hakkında TFF kararını verdi.

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde 12 yabancıya indirilmesi konuşulan Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak.

Sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak.

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