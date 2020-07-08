Alanyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 haftaya yükseldi. Rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Ligde zor günler geçiren Galatasaray son 7 haftada 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 52 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Alanyaspor ise puan durumunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bıraktı ve puanını 51'e yükseltti.

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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanında rakibine 4-1 mağlup oldu ve kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

Alanyaspor'da goller Papiss Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek'ten gelirken; Cim Bom'da tek golü Adem Büyük attı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça yükselten ve bu periyotta 8 puan toplayan Alanyaspor 51 puanla 5. sıraya yükseldi. Pandemi arası sonrasında kazanamayan ve toplamda 7 maçtır 3 puanı arayan Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle Sivasspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı değerlendirememiş oldu.

Maçtan önemli dakikalar

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

51. dakikada ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Belhanda'nın çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

60. dakikada sol kanttan Linnes'in ceza sahası çizgisine kadar inerek içeriye gönderdiği topu Adem Büyük, kontrol ederek ceza sahası yayına doğru çıkardı. Ömer Bayram'ın vuruşunda top üst direğin yakınından dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeriye gönderdiği topa Adem Büyük kafayla vurdu. Direğe çarparak oyunda kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

89. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topu Junior Fernandes kontrol ettikten sonra Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas sol çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Juanfran'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi: 4-1

Alanyaspor, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorla 52 puanda kalan Galatasaray'ın son 3 hafta öncesinde matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

Alanyaspor: 4 - 1 :Galatasaray

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 57 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Onur Bulut (Dk. 57 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 88 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 80 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram (Dk. 80 Jimmy Durmaz) ve Adem Büyük

Sarı kart: Dk. 77 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Belhanda (Galatasaray)

Goller: Dk. 43 ve 45+3 Cisse, Dk. 89 Bakasetas, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), 45+4 Adem Büyük (Galatasaray)