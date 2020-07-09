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Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57 sularında deprem oldu. AFAD, depremin 4,4 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

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Malatya'da 4.4 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi... Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem vatandaşta kısa süreliğine paniğe yol açtı..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesini haberimizden inceleyebilirsiniz...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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