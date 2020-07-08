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Gaziantep'te artan vaka sayıları korkuttu

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelinde artan koronavirüs vakalarının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Vali Gül, yasaklardan önce koronavirüse karşı alınması gereken basit tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

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GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

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