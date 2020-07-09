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Bingöl'de operasyondan dönen helikopter zorunlu iniş yaptı sebebi teknik arıza

BİNGÖL’ün Genç İlçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası görevli timi alan askeri helikopterde teknik arıza meydana geldi. Helikopter, ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Bingöl Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

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Olay, 18.00 sıralarında Genç İlçesi Akpınar Köyü mülki sınırları içinde meydana geldi. Operasyonda görevli timleri aldıktan sonra helikopterde teknik arıza meydana geldi. Zorunlu iniş yapan helikopterdeki 7 personel ile 3 mürettebatta can veya yaralanma meydana gelmedi.


Olayla ilgili Bingöl Valiliği açıklamasında, şöyle denildi:
 
“Bingöl-Genç ilçesi , Akpınar köyü mülki sınırları içerisinde, 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri aldıktan sonra dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yapmıştır.
 
Helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir.

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