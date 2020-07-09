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İstanbul’da dev terör operasyonu çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Başakşehir ve Esenler’in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Özel Harekat polisleri de destek verdi 

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı.. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.

Başakşehir'de operasyon 

Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak’ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı. 

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