Danıştay kararını verdi! Ayasofya cami olarak ibadete açılacak

AYASOFYA'nın cami olarak ibadete açılması için tüm gözler Danıştay 10. Dairesi'nin vereceği kararda. 10 Temmuz'da yani yarın açıklanacak kararı Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi duyurdu: Danıştay Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar almış...

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Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili kararı beklenen Danıştay 10. Ceza Dairesi, 4 Temmuz günü kararını vermiş ancak açıklanmasını sonraya bırakmıştı. O kararı Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi duyurdu. Selvi, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde karar aldığını iddia etti.

86 yıldır hasretle beklenen karar

Danıştay’ın kararını verdiğini belirten Selvi, "Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Karar oy birliğiyle alındı... Yarın tarihi bir gün!

Selvi, 'Danıştay Ayasofya kararını verdi mi?' başlıklı yazısında, "Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün" ifadelerini kullandı.