Fatih Terim'den tepki: Şimdiden herkes hazırlansın hükmen yenilgilere

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin açıkladığı son yabancı oyuncu kuralını eleştirirken, "Şimdiden herkes hazırlansın hükmen yenilgilere" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Açıkçası kenardan oyundan zevk aldım. Skordan değil ama oyundan. Herhalde seyredenler de almıştır. Sadece yediğimiz golleri düşündüğümüzde 43. - 45. dakikada geldi. O ana kadar herhangi bir gol pozisyonu vermemişsiniz. Oyunun hakimisiniz. Gol pozisyonu buluyorsunuz ki Emre'nin soldan getirdikleri bayağı tehlikeliydi. 43.'te hiç alakası yok taçtan gol yiyorsunuz. Bana göre Emre'yle 1-1'yi yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz doğru da 18 içerisinde buluşacaksın, buluşturacaksın; o topu kaleye sokacaksın. Sonuçta muhakkak bir oyun anlayışımız var. Bu, sahaya yansıyor. Bilmiyorum oyun yüzdeleri nedir? Dışarıdan biri görse burada sonuç 4-1 diye, insan hayret eder. Galatasaray gibi bir takım taçtan gol yemememeli. 89'da 3.'yü yiyoruz. Her an atabiliriz. Bu oyunun bu sonuçla bitmesine çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bana göre bu olmamalıydı. Ama yapacağınız bir şey yok. Bittikten sonra tebrik etmek gerek. Biz de tebrik ediyoruz. Ancak her arkadaşımızın her maçı çok iyi düşünmesini, geçirmesini, her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Yabancı sınırlaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), açıkladığı yabancı oyuncu kuralıyla ilgili düşüncelerininin sorulması üzerine de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şöyle konuştu; "Sağolsun TFF yeni açıkladı. Esasında 3-5 ay önce başka kulüpler tarafından açıklandı. '8 sahada olacak' dendi. Biz de biliyorduk. En azından başka kulüplerin gelecek sene için böyle bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. TFF de yeni açıklamış. TFF böyle bir karar alırken orada eğitim ve gelişim departmanı var. Herhalde sormuştur. Onlar böyle bir şey söylemiş midir? Sonuç itibariyle sayın Nihat Özdemir de böyle açıklamış. Ancak dünyanın herhangi bir yerinde futbolda ve kuruluşta, yasaklanarak; pardon kısıtlanarak büyüme gelişme olmamıştır. Ama futbol federasyonumuz bu işin en üst seviyesidir.

''Avrupa ülkelerinin hepsin de serbest''

Ne derlerse uyacağız. Bizim için fark etmez. Problemin ne olduğunu çözmemiz lazım. Oyuncuyu yerli ve yabancı olarak ayırt edemezsiniz. İyi ve kötü oyuncu olarak ayırt edersiniz. Son senelere baktığınızda Türkiye'den en fazla oyuncu gitmiş. 'Stoper yok' deniyor 3-4 tane önemli takımlarda oynuyor. Bizim yetiştirmede sıkıntımız var. Alt yapı yok deniyor da yetiştirmede sıkıntı var: Mesele yerli ve yabancı değil yetiştirmede. Şimdi herkes 3-0 hükmen mağlubiyetlere hazırlansın. 8 Türk olup olmadı mı diye çetele tutulacak. İnşallah doğru bir karardır. O zaman da söyledim, bugün dünya şampiyonu olanlarda ki çoğu Avrupa ülkelerinin hepsin de serbest.

''Ozan Kabak, Schalke 04'e gidemeyecekti''

Bu ülkede 10-11 milyon'a Türk oyuncuların bonservisi olmadı mı? Oldu. Yerli ve yabancı olmamalı. Tabii ki uyacağız. Ancak demek ki bu karar geçen sene alınsa Ozan Kabak, Schalke 04'e gidemeyecekti. Ancak kısıtlanarak ve yasaklanarak insanlar gelişemez, büyüyemez. Benim düşüncem o. Ona göre de ayak uyduracağız."