Ahmet Hakan tepki çeken atama için İmamoğlu'nu uyardı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti döneminin bürokratlarıyla çalışmak istemesinin partizanlıktan uzak duran ve liyakate önem veren bir yaklaşım olduğunu belirten Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tartışma yaratan son atamanın bu kapsama giremeyeceğini söyledi.

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İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un emekliye ayrılması nedeniyle, Genel Sekreterliğe Can Akın Çağlar getirildi.Bu atamanın ardından akıllara CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 8 yıl önce kameralar karşısına geçip Akın Çağlar'ı kredi yolsuzluğu yapmakla suçlaması geldi.

Bu atama kararına tepki gösteren ve "CHP’nin sekiz sene evvel “en büyük batakçı” ilan ettiği bir bürokratı...CHP’li belediyenin “ikinci adam” koltuğuna oturtması...Olacak şey değildir." ifadelerini kullanan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan AK Partililerin ve CHP'lilerin tepkisini yazdı ve "Bu atama İmamoğlu’nun başını çok ağrıtacak" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun...

AK Parti döneminin önemli bürokratlarıyla çalışmak istemesi...

Takdire şayan bir tutumdur. Partizanlıktan uzak duran ve liyakate önem veren bir yaklaşımdır.

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Fakat İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “genel sekreter” olarak atadığı Can Akın Çağlar, bu kapsama girmez, giremez.

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Çünkü Can Akın Çağlar, bundan sekiz sene önce Ziraat Bankası Genel Müdürü iken...

CHP’nin önde gelen isimleri tarafından...

“Tarihin en büyük batık kredisi veren adam” diye nitelendirilmişti.

Özellikle CHP’li Aykut Erdoğdu’nun haftalarca süren yaylım ateşi, hepimizin hafızalarındadır.

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CHP’nin sekiz sene evvel “en büyük batakçı” ilan ettiği bir bürokratı...

CHP’li belediyenin “ikinci adam” koltuğuna oturtması...

Olacak şey değildir.

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Cepheleşmiş Türkiye’de alınan bir karar, genellikle bir kesimin tepkisini çekerken öbür kesimin takdirini kazanır.

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Ekrem İmamoğlu’nun bu atama kararı ise...

İki kesimin de tepkisini çekmeyi başaracak nitelikte...

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- CHP’liler... “Yahu biz bu adama batakçı diyorduk, şimdi baş tacı ediyoruz” diyeceklerdir, zaten diyorlar da...

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- AK Partililer ise... “Ya sekiz sene evvel yalan söylüyordunuz ya da bir batakçıyı ikinci adam yaptınız” diyeceklerdir, zaten diyorlar da...

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Aynı anda hem CHP’nin hem de AK Parti’nin tepkisini alabilmek...

Ne bileyim...



Bu da az buz bir başarı değil hani.

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