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İYİ Partili Levent Özeren’den Semiha Yıldırım hakkında skandal sözler

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.

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İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, dönemin Başbakanı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözlere imza attı.

''Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler''
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özeren, Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullandı.

Tepki sonrası sildi
İYİ Partili Levent Özeren, bir süre sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Özeren'in, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı tepki mesajları paylaşmasının ardından Semiha Yıldırım ile ilgili bu sözleri paylaşması tepki topladı.

“O gece alkollüydüm”
Levent Özeren ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkmış ve mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.

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