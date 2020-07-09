TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildi

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşüldü. Çıkan tartışma sonrasında bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirterek, özür dilemesi gerektiğini ve özür dilemediği takdirde geçici olarak Genel Kurul salonundan çıkarılması veya oturuma katılmama cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da Şık'ın geçici olarak Genel Kurul oturumlarına katılmama cezası verilmesini Genel Kurul'un önerisine sundu.

Ahmet Şık'a uyarı cezası

Bağımsız İstanbul milletvekili Şık'ı savunmak üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. Baş, Şık'ın diğer milletvekilleri gibi deneyimli olmadığını ve milletvekillerinin kendisine cevap verdiklerinde Şık'ın milletvekillerine cevap verme ihtiyacı hissettiğini ifade etti.

Baş, 'tiran' kelimesinin anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş konuşmasını bitirip yerine geçerken, AK Parti sıralarından kendisine yönelik sözler söylendi. Bunun üzerine Baş ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Aradan sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildiğini açıkladı.