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Adana'da kalfayı öldüren cinayet zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da kalfayı öldüren cinayet zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakayı ele verdi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan katil, kovalamaca sonucu yakalandı.

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Dün sabah saatlerinde Adana'dan gelen haberde tıraş olduğu kalfayı başından ve göğsünden ağır yaralayıp hastanede ölümüne sebep olan zanlı yakalandı...

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga’nın tabanca ile vurularak öldürülmesi sonucunda soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisini 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğuna dair ihbar aldı.

Polis gidebileceği yerlerde önlemini aldı

Polis, şüpheli M.T’nin gidebileceği yerlerde yoğun önlemler aldı. Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde polis söz konusu aracı seyir halinde görünce ‘dur’ ihtarında bulundu. Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kavşaklarda ve ana caddeler önlem aldı.

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