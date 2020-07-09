Murat Övünç mahremini ortaya döktü iş adamı sevgilisini anlattı!
Son günlerde 'Netflikş' çıkışı ile adını duyuran ve instagramda 2.4 milyon kişi tarafından takip edilen Murat Övünç Ertem Şener'in youtube kanalı Sorgu Odası'na katıldı. 19 yaşında gay olduğunu ve hem kadın hem de erkekle birlikte olabildiğini açıklayan Murat Övünç, oğlu Burak Can hakkında merak edilenleri de cevapladı.
Murat Övünç son günlerde giderek artan sosyal medya fenomenlerinden biri. Kendine has tarzı ile çektiği videolar ile ünlünen Murat Övünç'ü instagram'da 2.4 milyon kişi takip ediyor. Yaşam biçimi ve tercihlerinden dolayı birçok kişi eleştirse de Murat Övünç'ü olduğu gibi kabul edenler çoğunlukta.
İnstagramı aktif kullanan isimlerinden biri olan Murat Övünç Ertem Şener'in youtube kanalı Sorgu Odası'na katıldı ve Şener'in sorularını bir bir cevapladı. Biseksüel olduğunu söyleyen Murat Övünç'ün cinsel yaşamı hakkında söyledikleri ise şaşırttı.
Murat Övünç, Ertem Şener'in ilk ne zaman sendeki bu durumu anladın sorusuna şöyle cevap verdi.
Ortaokul dönemindeyken, sevgilim olması gerekirken ben yan tarafımda oturan erkek arkadaşımla takılmaya başladı. O bize geldi ben ona gittim ve ilk ilişkimi 19 yaşında yaşadım.
Çok tereddüt ettim, ne olacak, ne yapacağım diye kendime çok sordum. Ben evlilik de yaşadım, bir kadınla evlendim oğlum oldu. Ben bir kadınla da erkekle de birlikte olabiliyorum gay miyim biseksüel miyim ben de anlamadım. Ama çok sağlıklıyım