Murat Övünç mahremini ortaya döktü iş adamı sevgilisini anlattı!

Çok tereddüt ettim, ne olacak, ne yapacağım diye kendime çok sordum. Ben evlilik de yaşadım, bir kadınla evlendim oğlum oldu. Ben bir kadınla da erkekle de birlikte olabiliyorum gay miyim biseksüel miyim ben de anlamadım. Ama çok sağlıklıyım