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Fenerbahçe’ye Andre Schürrle önerisi: Bedavaya bırakır

Andre Schürrle Fenerbahçe’ye öneren menajerler, “Eğer oyuncuyla ilgilenirseniz, Dortmund maaşından kurtulmak için bedavaya bırakır” iddiasında bulundu.

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Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’ye birçok oyuncu öneriliyor. Bunların içinde en dikkat çekeni Andre Schürrle oldu. Bu sezonu Rusya’nın Spartak Moskova takımında geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Dortmund’a geri döndü.

''Bedavaya bırakır”
Ancak Sarı-Siyahlılar, takımda düşünülmeyen Schürrle’yi 7 milyon Euro’luk maaşı nedeniyle satış listesine koydu. Bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlendi. Alman yıldızı Fenerbahçe’ye öneren menajerler, “Eğer oyuncuyla ilgilenirseniz, Dortmund maaşından kurtulmak için bedavaya bırakır” iddiasında bulundu.

Fener’in şartları belli
Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Dirk Kuyt gibi mücadeleci, güçlü ve çok yönlü bir isim olan Schürrle’ye sıcak bakılıyor. Ancak Fenerbahçe’nin başarılı oyuncuya mevcut maaşını vermesi imkansız. Yönetim, bonservissiz gelmesi koşuluyla Schürrle’ye imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro önerecek, “Şartlarımız bu, kabul eder seniz gelin görüşelim” mesajı gönderilecek.

Sözleşmesi devam ediyor
Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 Almanya Kupası bulunan Andre Schürrle’nin Dortmund ile 1 senelik daha sözleşmesi var.

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