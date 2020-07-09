Dolar 6,85 lira seviyesinde! Altın ise 400 TL ile rekor kırdı

Dolar/TL kuru yeni güne 6,85 lira seviyesinden yatay başladı. Piyasaların gündeminde Merkez Bankası'nın yatırımcı, ekonomist ve analistlerle yapacağı 'Yatırımcı Toplantısı' bulunuyor.Abone ol
Dolar kuru güne 6,85, euro 7,79 seviyesinden yatay bir seyirle başladı.
Altın rekor kırarken hisse senedi piyasalarında oynaklık gözleniyor. Yıl başında 280 TL civarında olan gram altının fiyatı önceki gün 400 TL'ye yükseldi.
Açıklanacak veriler:
- Ticaret Bakanlığı tarafından, dış ticaret beklenti anket sonuçları açıklanacak.
- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
- Merkez Bankası, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle "Yatırımcı Toplantısı" gerçekleştirecek.
Altın fiyatları 9 Temmuz
- Gram altın / Alış: 399,26 - Satış: 399,37
- Çeyrek altın / Alış: 646,60 - Satış: 655,50
- Yarım altın / Alış: 1.293,20 - Satış: 1.309,30
- Cumhuriyet altını / Alış: 2.583,30 - Satış: 2.608,30
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