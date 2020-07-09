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HABER /  EĞİTİM

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine 'devamsızlık' düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencilerinin, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edileceğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başarılı olmalarına rağmen devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencilerinin mezun edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre; MEB'e ulaşan öğrenci ve veli taleplerine, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12'nci sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavları ile başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri, bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları yansıdı.

'DEVAMLI ÖĞRENCİLER GİBİ İŞLEM GÖRECEK'

Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek. Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek.

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