Fabrice N'Skala'dan transfer açıklaması: Bunu söylemem doğru değil

Galatasaray'ı evinde 4-1'lik skorla İstanbul'a yollayan Aytemiz Alanyaspor'da adı Beşiktaş ile anılan N'skala transfer sorularına yanıt verdi.

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Müsabakayı değerlendiren Fabrice N’Sakala “Aldığımız 3 puanla birlikte ligde farklı bir konuma geldik. İlk 5 adına önemli avantaj sağladık. Galibiyet için gerekli futbolu oynadık. Corona sonrası her geçen maç daha iyi oynuyoruz. Bunu sahada net bir şekilde görebiliyoruz” dedi.

"Lig bittikten sonra oturacağız"

N'Sakala transferde isminin birçok takımla anıldığının hatırlatılması üzerine ise "Şu anda lige odaklandık. Aldığımız galibiyetle ilk 5 adına farklı bir pozisyona geldik. Kupada da finaldeyiz. Şu anda onlara konsantreyim. Lig bittikten sonra oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

O soruya cevap vermedi

29 yaşındaki sol bek "Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif aldın mı?" sorusana, “Henüz bunu söylemem doğru değil” yanıtını verdi.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun adı transferde Beşiktaş ile anılıyor..