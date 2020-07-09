Bursa'da 270 kadranlı otomobile 427 sürat yapmaktan radar cezası geldi

"Gördüm şaşkına döndüm"

270 kadranlı otomobiliyle 427 ile ceza yediği için şaşırdığını belirten Diyaroğlu, "Balıkesir'e müşterimle görüşmeye gitmiştim. Bir ay sonra bana ceza geldi. Cezayı görünce şaşırdım, 427 kilometre hızla radara girmişim. Bu arabanın kadranı 270 olmasına rağmen bu arabanın da yapacağı maksimum hız 260-265. Ben bu arabayla 427 ile radara girmişim. Gördüm şaşkına döndüm. Bir hata olduğunun farkındayım ama ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an önce bu hatanın giderilmesi lazım. Çünkü ben yedim ödedim, başka sürücüler de mağdur olmasın." diye konuştu.