BIST 119.166
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 400,22
HABER /  AK PARTİ

ABD'nin Kıbrıs askerlerine eğitim verme kararına AK Parti'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı'nın "Doğu Akdeniz'de istikrar için" Kıbrıs askerlerine eğitim verileceğini açıklamasına tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. " dedi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin askerlerine eğitim vereceklerini açıkladı. Bakan Pompeo, iki ülke arasındaki "güvenlik ilişkilerinin genişletilmesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti askerlerinin eğitimi için fon ayırdığını belirtti.

Türkiye'den tepki

ABD'nin askeri eğitim planına Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak adlandıran Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müttefikimiz ABD'ye Ada'daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlamak isteriz” denildi. Bu ve benzeri adımların "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı” belirtilerek, "aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır” ifadesi kullanıldı. 

İstikrar arayışlarına darbe

ABD'nin tansiyonu yükselten adımın bir eleştiri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklifi geri çevirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'nın kanlı infaz oyunu: İstihbarat birimleri gerçeği ortaya çıkardı
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Gelin sizinle bir kozumuz varsa çözelim
İkinci el otomobil fiyatlarının durgunlaşacağı tarih galericiler konuştu
MHP lideri Bahçeli'den bir ilk! İYİ Parti'nin teklifine Meclis'te 'kabul' oyu verdi
Van'da etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı
Asker uğurlaması yasaklanan şehirler hangileri? Listeye 5 il daha eklendi sayı 24 oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Alex de Souza, İstanbul'a geliyor
Murat Övünç oğlu Burak Can kimdir kaç yaşında?
Muhalefet 'Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?' dedi Bakan Varank tek tek açıkladı
Katalan derbisinde Barcelona'yı Luis Suarez sırtladı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı artıyor
Elif Gören eşi kimdir ne iş yapıyor Survivor Elif çocuğu var mı?
Yorumlar