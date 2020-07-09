ABD'nin Kıbrıs askerlerine eğitim verme kararına AK Parti'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı'nın "Doğu Akdeniz'de istikrar için" Kıbrıs askerlerine eğitim verileceğini açıklamasına tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. " dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin askerlerine eğitim vereceklerini açıkladı. Bakan Pompeo, iki ülke arasındaki "güvenlik ilişkilerinin genişletilmesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti askerlerinin eğitimi için fon ayırdığını belirtti.

Türkiye'den tepki

ABD'nin askeri eğitim planına Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak adlandıran Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müttefikimiz ABD'ye Ada'daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlamak isteriz” denildi. Bu ve benzeri adımların "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı” belirtilerek, "aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır” ifadesi kullanıldı.

İstikrar arayışlarına darbe

ABD'nin tansiyonu yükselten adımın bir eleştiri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır." ifadelerine yer verdi.