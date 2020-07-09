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Murat Övünç sevgilisi kim ne iş yapıyor evli mi?

Son günlerde 'Netflikş' çıkışı ile adını duyuran ve instagramda 2.4 milyon kişi tarafından takip edilen Murat Övünç Ertem Şener'in youtube kanalı Sorgu Odası'na katıldı. 19 yaşında gay olduğunu ve hem kadın hem de erkekle birlikte olabildiğini açıklayan Murat Övünç, oğlu Burak Can hakkında merak edilenleri de cevapladı.

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Murat Övünç son günlerde giderek artan sosyal medya fenomenlerinden biri. Kendine has tarzı ile çektiği videolar ile ünlünen Murat Övünç'ü instagram'da 2.4 milyon kişi takip ediyor. Yaşam biçimi ve tercihlerinden dolayı birçok kişi eleştirse de Murat Övünç'ü olduğu gibi kabul edenler çoğunlukta. 

İnstagramı aktif kullanan isimlerinden biri olan Murat Övünç Ertem Şener'in youtube kanalı Sorgu Odası'na katıldı ve Şener'in sorularını bir bir cevapladı. Biseksüel olduğunu söyleyen Murat Övünç'ün cinsel yaşamı hakkında söyledikleri ise şaşırttı. 

Murat Övünç, Ertem Şener'in ilk ne zaman sendeki bu durumu anladın sorusuna şöyle cevap verdi. 

Ortaokul dönemindeyken, sevgilim olması gerekirken ben yan tarafımda oturan erkek arkadaşımla takılmaya başladı. O bize geldi ben ona gittim ve ilk ilişkimi 19 yaşında yaşadım. 

Çok tereddüt ettim, ne olacak, ne yapacağım diye kendime çok sordum. Ben evlilik de yaşadım, bir kadınla evlendim oğlum oldu.  Ben bir kadınla da erkekle de birlikte olabiliyorum gay miyim biseksüel  miyim ben de anlamadım. Ama çok sağlıklıyım

Övünç, bir dönem evli olan ve kısa süre önce  karısından boşanan sevgilisi hakkında konuştu.

  Ben normal mütevazi yaşayan biriyim, benım hayat arkadaşım var 12 yıldır birlikteyiz bizim bir kare fotoğrafımız yoktur. Benim özelim dört duvar arasındadır kimse bilmez. Her şey seks değil o benim akıl hocam çok seviyorum onu. Amerika'da pırlanta tasarımcısı paraya da ihtiyacı yok. ' sözleri

Peki son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz ve elinde tesbihle gezen delikanlıyım diyen birçoğundan daha delikanlıyım diyen Murat Övünç kimdir, aslen nereli, boşandığı eşi ve oğlu Burak Can kimdir? 

Son günlerde 'Netflikş' çıkışıyla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün aslen Siirtli. Babasının zoruyla bir evlilik yapan ve şuan 19 yaşında olan oğlu Burakcan 3 yaşındayken eşinden boşanan Murat Övünç'ün hayatını ise rahmetli Nur Yerlitaş değiştirmiş. 

Nur Yerlitaş benim hayatımı değiştirdi, ona fal baktım hayran kaldı ve beni Kıbrıs'a götürdü ondan sonra yıldızım parladı diyen Murat Övünç'ün ilk evliliği ise babasının ısrarı üzerine oldu.

Rahmetli babası gay olduğunu söyleyen Murat Övünç'ün 'ayıbını' örtmek için zorla evlendirdi ve bu evlilikten Burakcan adında bir oğlu oldu.

Evlilik bana göre değilmiş bunu anladım diyen Murat Övünç'ün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ise Amerika'da yaşayan pırlanta tasarımcısı. Kısa süre önce eşinden boşanan Murat Övünç'ün iş adamı sevgilisinin Kapalıçarşı'da birçok mağazası var.  

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