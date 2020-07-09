Fenerbahçe Garry Rodrigues'in biletini kesti
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Garry Rodrigues ile yollar ayrılıyor.Abone ol
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rodrigues, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Satın alma opsiyonuyla iki yıllık kiralanan Afrikalı oyuncu gözden düştü. Rodrigues’in sözleşmesinin sezon sonunda feshedilmesi bekleniyor.
Son vuruşlardaki beceriksizliğinin yanı sıra oyun bilgisi anlamında büyük zaafları olan Garry Rodrigues, özellikle Gençlerbirliği maçının son dakikalarında kaçırdığı golle saç baş yoldurtmuştu.